Regolarmente distanziati, con un numero limitato di posti - massimo quattro, se non occupati da conviventi - al tavolo, e l'obbligo di indossare la mascherina quando non si è seduti. Finalmente, seppure con regole rigorose, si può mangiare al ristorante, anche al chiuso. La differenza si è fatta notare, sin dalle primissime ore delle nuove misure, martedì. E, soprattutto, si è fatta contare. Stando ai dati Fipe, è il 46,6% dei bar e ristoranti ad avere solo posti all'interno. Dunque, quasi la metà.

La proporzione si conferma a Roma e Milano: all'incirca un ristorante su due è stato costretto a rimanere chiuso per la mancanza di spazi esterni. Fino a due giorni fa. Il comparto, poi, ha tirato un sospiro di sollievo. A far discutere, ora, sono le restrizioni, a partire dal numero dei commensali a tavola. Solo quattro. «L'apertura dei ristoranti al chiuso è una boccata di ossigeno per il settore - dice Alessandro Circiello, di Federazione Italiana Cuochi, noto chef televisivo - ma va rivista la questione dei quattro a tavola. Se le distanze vengono rispettate, cosa cambia che le persone siano quattro o sei? Peraltro, la quasi totalità dei ristoranti, salvo gli stellati, usa il tavolo quadrato, non tondo, con cui è facile assicurare le distanze». Il dibattito è caldo. Sono più voci, tra categoria, politica e istituzioni, a chiedere una Commissione tecnica per alzare il limite, consentendo qualche tavolata. Per il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, il tetto dei posti è da rivedere: «Li aumenterei a 8-10, per poi liberalizzare ai primi di luglio», ha dichiarato. Oggi un nuovo vertice, si va verso un compromesso che prevederebbe 4 solo all'interno e tavolate all'esterno.

