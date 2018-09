Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valeria ArnaldiProvocare Realtà. Più che un tema, è una chiave di lettura, secondo gli organizzatori, il titolo della tredicesima edizione di Short Theatre che, in anteprima mercoledì, e dal 6 al 15 settembre animerà La Pelanda, il teatro Argentina, il teatro India, le Biblioteche e alcuni spazi urbani. In programma, sei prime assolute, nove prime nazionali, due produzioni originali, quattro co-produzioni, due progetti in residenza, nove laboratori e due progetti site-specific per un totale di oltre 250 artisti e 120 appuntamenti, tra danza, teatro, performance, concerti e dj set.Tra le novità, il focus Panorama Roma, la programmazione musicale di Controra e la sezione Tempo Libero con laboratori e iter formativi. Si comincia mercoledì, al teatro India, con Tiago Rodrigues che presenta in prima assoluta l'esito dell'École des maitres 2018 e, nei due giorni successivi, alla Pelanda, in prima nazionale, Antonio e Cleopatra. Il 7 terrà anche una masterclass gratuita. Riflettori accesi su Gala di Jérôme Bel, il 9 e il 10 settembre, in prima nazionale al Teatro Argentina: il coreografo che, in precedenti lavori ha coinvolto disabili mentali e pubblico comune, stavolta apre a «dilettanti e corpi non conformi». Francia in scena pure alla Pelanda, il 15 settembre, con Ana Pi e Le tour du monde des danses urbaines en dix villes, conferenza-spettacolo rivolta a adulti e bimbi da 8 anni, che ripercorre i vari stili di danza urbana. In cartellone anche Bad Peace, con concerto e progetto radiofonico ispirato al bed in di John Lennon e Yoko Ono. E Bogdan Georgescu e Mihaela Michailov con lavori frutto di una residenza artistica.The Quiet Volume, performance di Ant Hampton e Tim Etchells, in co-realizzazione con Romaeuropa, sarà in alcune biblioteche romane dal 10 al 15 settembre e poi dal 20 al 29 settembre al Romaeuropa Festival. Poi, Sarah Vanhee, Jessica Huber e James Leadbitter, Markus Öhrn, Muta Imago, Juan Dominguez, Claudio Stellato, Carlos Casas, i Ninos du Brasil e molti altri. Senza dimenticare le creazioni di Annamaria Ajmone e Alberto Ricca Bienoise, e alcune tra le più interessanti realtà italiane. Alla taiwanese Jing il compito di anticipare Soniche le signore dell'elettronica, progetto che sarà avviato in primavera.riproduzione riservata ®