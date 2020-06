Valeria Arnaldi

Prime giornate al sole. Dopo la primavera, in gran parte trascorsa in casa per il lockdown, ora la pelle si trova esposta ai raggi solari, senza quella sorta di allenamento graduale assicurato dalla mezza stagione. I rischi per l'esposizione, dunque, aumentano, anche perché l'entusiasmo legato al ritorno all'aperto e al mare rischia di abbassare l'attenzione. Si va dall'eritema - pelle arrossata, sensibile al tatto, con bolle ed esfoliazione - alle macchie solari, più o meno scure, legate ad alterazioni nella produzione di melanina, dal fotoinvecchiamento, che si manifesta con rughe più estese e profonde, a ustioni di primo e secondo grado. Ancora, ipercheratosi, ossia ispessimenti cutanei. Poi, le ustioni. Si può arrivare anche ai tumori cutanei, il tipo più diffuso.

Il fototipo più a rischio è quello con carnagione chiara o molto chiara, ma il pericolo c'è per tutti. Tra fattori di rischio non modificabili, indicati dall'Airc, «avere la pelle molto chiara, un'età avanzata ed essere uomini». Ai pericoli associati alla stagione, si aggiungono quelli determinati, in questo periodo dall'uso della mascherine, a causa delle temperature più alte. Lancia l'allarme Aideco - Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia: l'uso prolungato crea un incremento di umidità, con conseguente possibile aumento di sebo e sudore, terreno ottimale per la proliferazione di batteri e funghi, con ciò che tutto questo può comportare in termini di «comparsa di imperfezioni, infiammazioni e sfoghi cutanei» oltre ad arrossamenti e irritazioni.

Largo dunque a protezione solare per le parti del corpo esposte ma anche per quelle non esposte, sotto la mascherina. Particolare attenzione va dedicata, quest'estate, pure alle mani: i guanti usati come protezione, con il caldo, rischiano di favorire screpolature e disidratazione. Il sole comunque non va demonizzato: favorisce l'assimilazione della vitamina D. E fa bene all'umore.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Giugno 2020, 05:01

