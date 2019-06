Valeria Arnaldi

«Preferivamo la Roma al chiaro di luna perché di notte si vede come è fatta una città», diceva Jean Cocteau parlando delle passeggiate con Pablo Picasso. Ed è proprio quando cala il buio che, nella bella stagione, Roma fa uscire allo scoperto le sue tante anime e passioni con un ricco calendario di iniziative all'aperto. I ragazzi del Cinema America sono protagonisti della rassegna Il Cinema in Piazza. Sono tre le arene gratuite: piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Porto di Ostia. Cinema all'aperto anche a Villa Borghese, alla Casa del Cinema.

Da Villa Celimontana, con Village Celimontana, a Villa Ada, con Villa Ada Roma incontra il mondo, è un'articolata partitura di sonorità a fare da colonna sonora all'Urbe. Inaugura domani a Parco Rosati, all'Eur, Fiesta!, alla venticinquesima estate di programmazione. Primo concerto, venerdì, con Gente De Zona. Grande musica anche alla Casa del Jazz, con Summertime e I Concerti del Parco. I Maneskin sono tra i protagonisti di Roma Summer Fest, alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica dal 23 giugno. Calcutta e Negrita sono alcuni dei big di Rock in Roma, tra ippodromo delle Capannelle, teatro di Ostia antica e Auditorium. Il 7 settembre, Thegiornalisti al Circo Massimo.

Da non dimenticare la festa della Musica, il 21 giugno, in più luoghi della città. Live anche all'Hotel Butterfly al Foro Italico. Inizia oggi la programmazione estiva del Gregory's Jazz Club lungo il Tevere a Castel Sant'Angelo: 180 i concerti in calendario. Torna, da domani, Lungo il Tevere... Roma 2019, da Ponte Sublicio a Ponte Sisto. Non manca il gusto: dal 20 al 22 giugno, all'Orto Botanico, si terrà Roma Hortus Vini, festival dei Vitigni Autoctoni del Vigneto Italia di Luca Maroni. Teatro a Righe porta lo spettacolo in più luoghi, dal Giardino della Casa internazionale delle Donne alle strade con passeggiate teatrali. Comedy Night nel programma all'Aniene Festival, dal 3 luglio al Parco Nomentano. Previsti pure concerti e scuole di ballo. Inaugura stasera Letterature-Festival Internazionale di Roma alla Basilica di Massenzio. In cartellone anche serate musicali con il Concerto degli Archi di Santa Cecilia - l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia torna dopo 40 anni a suonare a Massenzio - e il film Il flauto magico dell'Orchestra di Piazza Vittorio con live dell'Ottetto dell'Orchestra. Proseguono fino a novembre i Viaggi nell'antica Roma, nei Fori di Cesare e di Augusto. Non solo sotto le stelle. La realtà aumentata anima il Circo Massimo con Circo Massimo Experience. E domenica a Villa Borghese è Piano Day: tra le novità, un piano alla Terrazza del Pincio da suonare liberamente.

riproduzione riservata ®

Martedì 4 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA