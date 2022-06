Valeria Arnaldi

Più romantica di Parigi. E con atmosfere sentimentali più complici di quelle di Roma. Via cliché e stereotipi, altro che baci sotto la Torre Eiffel e tramonti visti al Pincio, è Londra la città del batticuore, dell'attrazione, del corteggiamento. Almeno a tavola. A decretarlo è uno studio di From Mars, secondo cui la capitale inglese trionfa sulle altre città, vantando il maggior numero di ristoranti romantici, appunto: ben 1874, a fronte dei 1497 indicati a Parigi e dei 1370 menzionati per Roma, superata peraltro da Tokyo con 1386. E non solo. A Londra si registra anche il maggior numero di attrazioni ideali per coppie: 1047, mentre a Roma sono 854, a Parigi, appena 599.

Numeri alla mano, dunque, è proprio la città britannica il teatro ideale per un appuntamento a due. E se per una normale serata, lo scenario, di solito, non implica un cambio di città, per la Proposta, con la maiuscola da «vissero felici e contenti», Londra si consacra a meta più ambita. Fuori dal podio, seguono New York, Barcellona, Dubai. E ancora, Milano, con 767 ristoranti ad hoc, Berlino e Madrid. Il cinema lo aveva già capito. Sono vari i film sentimentali di ambientazione londinese. E non pochi quelli con scene speciali proprio a tavola. Hanno gli occhi accesi Julia Roberts e Hugh Grant mentre parlano, a cena, nel film Notting Hill: gli sguardi si intrecciano e i sorrisi si fanno morbidi, generosi. E d'altronde, si legge nell'indagine di From Mars, «Londra mette a disposizione accoglienti wine bar, strade pittoresche e un'abbondanza di spazi verdi, cose che la rendono una destinazione ideale per una giornata romantica». Parigi guadagna il secondo posto, con le sue brasserie - si pensi a Il favoloso mondo di Amélie di Jean-Pierre Jeunet - nonché con suggestioni senza tempo, più ancora incanto, come insegna Midnight in Paris di Woody Allen. E Roma? In Mangia prega ama di Ryan Murphy - protagonista, anche qui, Julia Roberts - affascina con cucina tipica, trattorie e gelato, ma è per gli hotel romantici che, nella classifica, torna al primo posto. L'amore parla - e mangia - inglese.

