Valeria ArnaldiPiatti usati come tavolozze per comporre ricette d'artista. Creazioni che ammodernano la tradizione. E anche, un tavolo sociale. Storico riferimento di gusto a Roma e non solo, il Convivio Troiani, regno dello chef stellato Angelo Troiani, è fresco di restyling, ripensato negli spazi e nell'offerta.«Il ristorante ha quasi tre decenni di vita - racconta Troiani - non dimentichiamo nulla di ciò che abbiamo creato ma abbiamo introdotto pure molte novità. Abbiamo due linee di gusto. La cucina degli ingredienti propone piatti della tradizione, come l'amatriciana, da sempre nostro cavallo di battaglia. Invece, negli ingredienti in cucina, presentiamo ricette con i cosiddetti superfood». Uno per tutti, la canapa, la cui farina è usata anche nella preparazione della pasta. Memoria, sperimentazione, creatività dialogano nella carta che spazia dalla trippa alla romana di pescatrice fino all'ajo e ojo gamberi rossi, limone e menta. Ottima la cantina, con circa 40mila etichette.Non solo Convivio. Sempre a Roma, in via Margutta, lo chef ha da poco aperto Assaggia, già pluripremiato, dove i piatti tipici romani sono preparati secondo ricette delle nonne, con prodotti del territorio, in formula degustazione per permettere di provare più portate in una vera e propria educazione del palato alla storia dei sapori capitolini.riproduzione riservata ®