Valeria Arnaldi

Pianificare le partenze nei dettagli, considerare che ogni spostamento può comportare un rischio sanitario, contemplare la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all'estero, dotarsi di assicurazione sanitaria. E mettere, in conto, la possibilità di doversi sottoporre alla quarantena, in caso, al rientro in Italia, sia necessario fare il tampone. Viaggiare quest'anno, come già quello passato, non sarà facile. A ricordarlo, di fatto, è la Farnesina, che, in periodo di partenze, sottolinea, con una nota, i rischi dei viaggi in epoca Covid. A fare i conti pensa la quotidianità. Oltre trecento studenti italiani minorenni sono bloccati, in quarantena, a Dubai, destinazione per cui erano partiti lo scorso 30 giugno. La misura è stata dettata dalla scoperta che molti sono positivi, circa 200.

Sono quindici i diciottenni veneziani, fermi, invece, a Ios, in Grecia, perché alcuni di loro sono risultati positivi al Covid. I giovani sono in auto isolamento. Numeri che fanno pensare ma che non tolgono agli italiani la voglia di viaggiare. Stando a un'indagine realizzata da Enit, Agenzia Nazionale del Turismo, e Human Company con Istituto Piepoli, un italiano su due ha programmato una vacanza. E tra questi, un quarto ha scelto il turismo outodoor, perlopiù villaggi e agriturismi, seguiti da camping e rifugio montano. Il trend si era già fatto notare lo scorso anno - il settore aveva rappresentato il 23% del totale delle vacanze - e ora si conferma. La vacanza all'aperto piace e, in epoca di pandemia, fa sentire più sicuri: merito di grandi distanze, meno contatti e la possibilità di stare soli. Senza trascurare il fascino delle mete di prossimità, con possibilità di prenotazioni last-second, flessibilità, sostenibilità della spesa. Sul podio delle zone predilette, Sicilia, Sardegna e Liguria. Le mete di mare vincono. Secondo l'indagine sarà ben il 65% a sceglierle. Seguono la montagna, con il 20%, e località e città d'arte, con il 16%. Perlopiù, i viaggiatori outdoor sono giovani, il 21%. Agosto è il mese più quotato - per il 48% degli italiani e per il 54% dei turisti outdoor - ma prende spazio anche settembre, speciale tra i propensi. A dettare ritmi e numeri è anche la campagna vaccinale: invoglia alle vacanze sette italiani su dieci, nove su dieci per l'outdoor.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Luglio 2021, 05:01

