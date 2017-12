Mercoledì 20 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valeria ArnaldiNo alla stretta sulle possibilità di rinnovo dei contratti determinati. E no anche alle indennità da pagare ai lavoratori in caso di licenziamento illegittimo. Il cosiddetto pacchetto lavoro viene eliminato dalla Manovra. Saltano quindi le novità su durata massima dei contratti a termine e delle proroghe, per cui era stata proposta la riduzione da 36 a 24 mesi. Ritirato pure l'emendamento che faceva salire da quattro a otto le mensilità da pagare al lavoratore in caso di licenziamento senza giusta causa. Non è stato trovato l'accordo politico.Stralci non da poco che hanno provocato dure critiche da parte dei Sindacati. Eppure, per un pacchetto che va, c'è un pacchetto che viene. Su altri argomenti. Sono undici i nuovi emendamenti. Tra questi, la conferma anche per il 2018 del canone Rai a 90 euro. Previsto il divieto di produzione e commercializzazione dei cotton fioc non biodegradabili. Lo stop scatterà il primo gennaio 2019. E dal primo gennaio 2020 il divieto sarà esteso ai prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche. Stanziati anche 250mila euro per favorire la promozione, la produzione e la commercializzazione dei cotton fioc bio. Nasce un fondo per aiutare i Comuni negli interventi di demolizione degli abusi edilizi: sono cinque i milioni stanziati per il 2018 e il 2019. Istituita pure la banca dati dell'abusivismo, cui nel 2019 vanno 500mila euro. Ripensato pure il pacchetto famiglia.Il limite di reddito complessivo per considerare i figli lavoratori fiscalmente a carico dei genitori sale da 2841 euro a 4000 ma l'aumento della soglia interesserebbe solo i giovani entro i 24 anni di età. Per gli over 24 la soglia rimane 2841 euro. La Manovra approderà questa sera, in aula, alla Camera dalle 21. A deciderlo, la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Ed è prevedibile che il Governo apporrà la fiducia giovedì mattina.riproduzione riservata ®