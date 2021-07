Valeria Arnaldi

Maggiore libertà di movimento - entra in vigore oggi il Green Pass europeo, che renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi di Unione europea e area Schengen - ma ancora perplessità, e timori quando si parla di partenze. E così, per molti, anzi moltissimi vacanzieri italiani sarà un'estate all'insegna del Bel Paese: secondo una ricerca del Centro Studi del Touring Club, ben il 91% sceglierà una destinazione domestica. Nonostante le nuove regole. Il Green Pass sarà rilasciato a chi è vaccinato, anche a quindici giorni dalla prima dose - la questione è oggetto di dibattito - a chi è guarito dal Covid nei sei mesi precedenti, ma anche a chi ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico nelle quarantotto ore precedenti alla partenza. Il Pass, in alcuni Paesi, come in Italia, serve anche per partecipare ai matrimoni e altri eventi. Dotata di QR Code per verificarne autenticità e validità, la Certificazione verde si può scaricare dal sito www.dgc.gov.it o tramite AppImmuni, appIo o dal fascicolo sanitario oppure rivolgendosi al medico di base. «Il Green Pass - commenta Ivana Jelinic, presidente nazionale Fiavet-Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo - è uno strumento che attendevamo con ansia, perché consente alla gente di ricominciare a viaggiare con un po' di tranquillità, fermi restando i divieti e le regole in vigore. Estremamente positivo è il fatto che arrivi in modo automatico, direttamente sul telefono, a chi ha concluso l'iter vaccinale. L'incertezza di fondo comunque rimane. Basti pensare a quello che è accaduto a Palma di Maiorca, tornata zona rossa». Quanto basta per spingere molti a rinunciare all'estero. Tra le destinazioni regionali predilette per questa estate, stando a un'indagine di Demoskopika con l'Università del Sannio, si trovano Puglia, Toscana, Sicilia, Emilia-Romagna e Sardegna. «A farla da padrone per i viaggiatori italiani quest'estate sarà ancora il territorio nazionale, soprattutto il mare - afferma Jelinic - molti hanno paura di prenotare per l'estero. Senza contare che il Green Pass non vale per i paesi extraeuropei: gli italiani che torneranno da quelle destinazioni dovranno comunque fare la quarantena».

