Valeria Arnaldi

«La tavola è una vera e propria fabbrica di emozioni». È un approccio innovativo al cibo, che guarda alla salute ma anche all'umore, quello adottato dal food mentor Marco Bianchi nel nuovo libro La mia cucina delle emozioni (HarperCollins).

Dopo il grande successo di Cucinare è un atto d'amore, Bianchi torna in libreria, indagando gli effetti che i vari alimenti hanno sulle emozioni, per proporre più ricette, nel senso pieno del termine, per la felicità. «Non si tratta di un volume da consumare alla giornata - spiega l'autore - non si fa una ricetta sul momento per diventare subito allegri ma è bene imparare che alcuni ingredienti introdotti nell'alimentazione possono accendere le emozioni. In alcuni casi, è vero che si riesce ad avere un effetto immediato. Si pensi a una grande fetta di torta. In altri, occorrono periodi più lunghi». Frutta secca e vitamine sono una carica di energia. Latticini e carboidrati migliorano l'umore. Studiati gli effetti degli ingredienti, bisogna capire come abbinarli per ottenere il massimo risultato. Ecco allora una serie di ricette articolate per obiettivi: gioia, creatività, concentrazione, riposo, coraggio, affetti. «Gli alimenti che fanno bene all'umore sono utili anche per la prevenzione oncologica e cardiovascolare - conclude - Le ricette che propongo sono alla portata di tutti e gli ingredienti sono comuni». Prossimo progetto? «Un nuovo libro, ancora sulle emozioni, in cui parlerò pure di me».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA