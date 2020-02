Valeria Arnaldi

La stanchezza dell'alba. Il movimento del treno che invita gli occhi a chiudersi per rubare ancora qualche istante di riposo. Poi, improvviso e terribile, un boato. La corsa folle. Lo sguardo che si posa su sangue e ferite un istante prima che le luci si spengano. Si prega, si piange, si strilla. Si cerca una mano da stringere. «Credo sia finita», afferma un passeggero. «Sì», è la risposta del vicino.

Erano passate da poco le 5,30 quando il treno ad alta velocità Milano-Salerno, un Frecciarossa 1000, nei pressi di Ospedaletto Lodigiano, in provincia di Lodi, è uscito dai binari e si è schiantato contro una palazzina delle ferrovie. A bordo, 28 passeggeri e il personale di Trenitalia. Il bilancio è di due morti, i macchinisti Giuseppe Cicciù, 51 anni, Mario Di Cuonzo, 59. I feriti sono 31: due in codice giallo, il più grave - l'addetto alle pulizie - ha una gamba fratturata. «Poteva essere una carneficina» commenta il prefetto di Lodi Marcello Cardona.

Il treno era partito alle 5,10 da Milano. Nella prima carrozza c'era solo un passeggero, pochissimi nella seconda e nella terza. Dopo circa venti minuti, secondo le prime ricostruzioni, la motrice è uscita dai binari, ha centrato un carrello sul binario parallelo e poi la palazzina delle ferrovie. È stata proprio l'edificio a far terminare la sua corsa, mentre il resto del convoglio è schiz«zato avanti sui binari per una ventina di secondi, finché la seconda carrozza si è ribaltata, fermandolo. Al momento del deragliamento, la velocità era quasi la massima consentita: 290 chilometri orari.

La procura di Lodi ha aperto un'inchiesta per disastro ferroviario, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime. «Stiamo verificando l'ipotesi dell'errore umano», dice il procuratore Domenico Chiaro: il treno è «deragliato all'altezza di uno scambio che doveva essere posto in una certa posizione e così non era». Proprio nella tarda serata, nel corso di lavori di manutenzione sulla linea, nel punto poi di uscita del treno dai binari sarebbe stata sostituita una parte dello scambio.

Nell'impatto i macchinisti sono stati sbalzati fuori dalla motrice. I passeggeri sono riusciti a uscire, aiutandosi a vicenda. «Siamo usciti attraverso un buco per metterci in salvo - dice un ventunenne - per un quarto d'ora, purtroppo, siamo rimasti bloccati a bordo». «Impressionante», per i soccorritori subito giunti sul posto, lo scenario: i feriti vagavano intorno al convoglio, molti strillavano per il terrore.

Venerdì 7 Febbraio 2020, 05:01

