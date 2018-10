Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valeria ArnaldiLa serie delle Campbell's Soup. Le opere dedicate a Marilyn. Anche quelle su Mao e Liz Taylor. Il legame con la moda, simboleggiato dai ritratti di stilisti come Giorgio Armani e Regina Schrecker. E il rapporto, stretto, con la musica, dalle immagini di big come Mick Jagger alle copertine dei dischi. Senza dimenticare le sue Polaroid. Ricco e articolato, è un percorso attraverso oltre 170 opere, scelte per illustrare vita, carriera, personalità e universo del padre della pop art, quello della mostra Andy Warhol, a cura di Matteo Bellenghi, ospitata dal 3 ottobre fino al 3 febbraio al Complesso del Vittoriano.Prodotta e organizzata dal Gruppo Arthemisia in collaborazione con Eugenio Falcioni & Art Motors srl, l'esposizione prende le mosse dalle icone dell'artista, che hanno segnato profondamente la sua carriera prima, la scena internazionale poi, per indagare le sue passioni, dalla moda, appunto, fino al cinema, dalla musica - basti pensare al fenomeno Velvet Underground & Nico con la celebre copertina con la banana sbucciabile - al gusto, quasi ossessione, di fotografare amici e conoscenti. Di opera in opera, a comporsi è il ritratto di Warhol, con la sua idea del diritto a quindici minuti di celebrità per ogni persona, le sue amicizie, la serate allo Studio 54, dove si fa fotografare con Liza Minnelli, Debbie Harry, Paloma Picasso, Truman Capote, e poi la nascita della Factory, con tutto ciò che ha saputo produrre in termini artistici e pure di costume. Dalla Campbell's Soup del 1969 a Love You Live dei Rolling Stones del 1977, dai ritratti di Arnold Schwarzenegger alla copertina Menlove Ave di John Lennon, l'iter spazia così dalle immagini iconiche fino ai dipinti eseguiti usando come base le polaroid, per arrivare agli anni Settanta e Ottanta, fino alla morte, avvenuta il 22 febbraio 1987, sotto i ferri, in una apparentemente banale operazione alla cistifellea.Nel percorso, pure gli autoritratti e uno spazio, anche sonoro, dedicato alle sue copertine di dischi, come i jeans incernierati di Sticky Fingers dei Rolling Stones del 1971. Una mostra concepita come un ritratto a 360 gradi dell'artista per raccontarne storia, idee, fortuna. Mito.riproduzione riservata ®