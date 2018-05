Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valeria ArnaldiLa ristorazione non ruota mai intorno a una sola persona, a vincere sono il team, le idee, il progetto, l'azienda». Parola di Alessandro Pipero, patron dello stellato Pipero. E sicuramente a vincere, da sempre, sono la sua professionalità, la passione, l'esperienza. E lo sguardo, capace di riconoscere il talento. Molto spesso prima degli altri. Non è un caso che ben tre chef stellati si siano formati, negli anni, proprio nei suoi ristoranti. È dello chef Luciano Monosilio la firma di gusto da Pipero, trasferitosi quindici mesi fa nella nuova sede in corso Vittorio e confermatosi un riferimento nella ristorazione romana e non solo. Di questa storia, il ristorante conserva memoria nei menu da sei e dieci portate che affiancano i piatti alla Carta, chiamati non a caso Radici e Rami, a celebrare al contempo la continuità e il cambiamento, la capacità di rinnovarsi per raggiungere nuove altezze. Da Coniglio, funghi e prezzemolo, Astice, asparago e wakame a Tortello di agnello, menta e pecorino e Cotoletta di vitella alla milanese, patate e liquirizia, senza dimenticare i dolci, come Risolatte, frutto della passione e sablé, quella proposta è una cucina che gioca con accostamenti inusitati e ingredienti inusuali per sorprendere il palato con sapori decisi che stuzzicano i ricordi ma spingono a guardare avanti. All'avanguardia del gusto.riproduzione riservata ®