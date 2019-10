Valeria Arnaldi

L'illuminazione studiata, in spazi ad hoc, per ricreare una suggestiva semioscurità. Poi le candele - a led, ovviamente - da avvicinare alle opere, per godere dell'effetto a lume di torcia che ai visitatori dello studio romano di Canova consentiva di ammirare ogni dettaglio del suo lavoro. Sono oltre 170 le opere dell'artista e di suoi contemporanei, riunite nella mostra Canova. Eterna bellezza, a cura di Giuseppe Pavanello, ospitata fino al 15 marzo al museo di Roma a Palazzo Braschi. Sculture, disegni, gessi, anche di grande formato, modellini, bozzetti, con prestiti di musei italiani e stranieri, in un percorso articolato in tredici sezioni, consentono di ricostruire le modalità di lavoro di Canova e pure le atmosfere dell'Urbe all'epoca del suo arrivo in città nel 1799.

«Che l'arte a Roma, a cavallo fra Sette e Ottocento, sia inconcepibile senza Canova e che l'arte di Canova non possa considerarsi tale senza Roma, sembrerebbe una constatazione ormai ovvia - afferma Maria Vittoria Marini Clarelli, Sovrintendente Capitolina ai Beni Culturali - Eppure, più cresce la bibliografia e si pubblicano i documenti, più si illumina il senso di questo binomio». «Con l'arrivo di Canova - spiega Pavanello - Roma si conferma il centro dell'arte moderna che intende gareggiare con l'arte antica. Il colloquio dell'artista con il mondo classico è stato profondo, andando a incidere su istanze cruciali, prima fra tutte la volontà di far rinascere l'Antico nel Moderno e di plasmare il Moderno attraverso il filtro dell'Antico». Prodotta da Roma Capitale e Arthemisia, realizzata con Accademia Nazionale di San Luca e Gypsotheca e Museo Antonio Canova di Possagno, organizzata da Zetema, l'esposizione è completata da una sezione fotografica con trenta immagini di marmi di Canova realizzate da Mimmo Jodice che propongono letture inedite dei capolavori dell'artista. Non mancano incontri tematici, con un programma di focus concepiti per approfondire particolari aspetti della vita di Canova, tra amicizie, relazioni sociali, mestiere di scultore, filosofia e anche arte diplomatica.

