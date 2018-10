Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valeria Arnaldi«L'arte sfida la tecnologia e la tecnologia ispira l'arte», dice John Lasseter. Ed è proprio da questo principio, tra teoria e pratica, che sono nati capolavori animati come Toy Story, Alla ricerca di Nemo e così via fino ad arrivare a Coco. A celebrare i personaggi, ma soprattutto a svelare le magie della loro creazione ora è la mostra Pixar. 30 anni di animazione, ospitata a Palazzo delle Esposizioni, da martedì fino al 20 gennaio. Prodotta dall'Azienda Speciale Palaexpo, ideata e organizzata da Pixar Animation Studios e realizzata con MEET | Fondazione Cariplo, l'esposizione illustra 30 anni di storia della Casa di produzione, fondata in California nel 1986, attraverso i suoi personaggi divenuti iconici. E le sue tecniche. Il percorso, curato da Elyse Klaidman e, per l'edizione italiana, da Maria Grazia Mattei, punta infatti l'attenzione sulla fase creativa attraverso oltre 400 opere, tra disegni a matita e pennarello, dipinti in acrilico, guazzo e acquarelli, dipinti digitali, calchi, modelli, nonché video e installazioni.L'iter, che nella sua primissima edizione ha debuttato al Moma, è articolato in tre sezioni: Personaggi, Storie, Mondi. Ecco allora, il dipinto digitale Rémy in cucina di Robert Kondo, dal lungometraggio Ratatouille, ma anche l'acrilico della Principess Atta da A Bug's Life Megaminimondo, opera di Tia W. Kratter. E ancora, una ipersexy Elastigirl de Gli Incredibili, creata da Teddy Newton. Poi, Tristezza di Albert Lozano da Inside Out. Una sezione speciale è dedicata a Coco. Nel percorso due speciali installazioni. Toy Story Zoetrope è uno zootropio dedicato a Toy Story, con figure in 3-D dei personaggi, che illustra come l'immagine ripetuta crea l'illusione del movimento. Artscape, invece, multimediale, è una sorta di film composto unendo lavori per creazione e sviluppo dei concept. Non solo lavori da ammirare.La mostra è accompagnata da un ricco cartellone di eventi. Durante l'esposizione sono previste proiezioni di cortometraggi e lungometraggi Pixar. Non mancano incontri con professionisti del settore, a partire dalla stessa Klaidman, e per i più piccoli, laboratori didattici. Un viaggio alla scoperta del dietro le quinte della narrazione animata.riproduzione riservata ®