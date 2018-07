Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valeria Arnaldi«L'anno della mia nascita segnò la fine della Grande Guerra, lo scoppio di un'epidemia influenzale che uccise milioni di persone in tutto il mondo, e l'intervento dell'African National Congress alla Conferenza di pace di Versailles». Così Nelson Mandela racconta la sua nascita nell'autobiografia Lungo cammino verso la libertà. Era il 18 luglio 1918. E Nelson aveva il nome datogli da suo padre, Rolihlahla, il cui significato colloquiale è attaccabrighe. Nel centenario della nascita - una settimana di eventi organizzata a Johannesburg, cui ieri ha partecipato Barack Obama - tutto il mondo celebra il Nelson Mandela International Day per ricordare la sua figura.Negli anni Mandela è diventato un'icona. Anche per le arti. Lo ha celebrato la musica, da Free Nelson Mandela cantata da The Special, nel 1984, fino a Ordinary love degli U2, scritta nel 2013, inserita nella colonna sonora del film Long Walk to Freedom, senza dimenticare Mandela di Santana nel 1987 e Mandela Day dei Simple Minds nel 1989. Gli ha reso omaggio il cinema, con più di un film, tra grandi registi e interpreti. Numerosi i libri e il 26 luglio Gallucci pubblicherà Nonno Mandela, scritto da Zindzi Mandela, la più giovane delle figlie di Mandela e Nomzamo Winnie Madikizela, e da Zazi e Ziwelene, suoi bisnipoti, per raccontare la sua vita ai bambini. Non mancano i tributi di tv e rassegne. Tv2000 stasera trasmette il documentario Italiani volti e storie di un paese che cambia, sull'immigrazione, poi il film Il colore della libertà di Bille August. Cine Sony manda in onda in prima visione italiana Mandela: la lunga strada verso la libertà Roma lo omaggia al Maxxi, con la proiezione del documentario Mandela di Angus Gibson e Jo Menell, al RomAfrica Festival, con Atto di difesa sul processo di Rivonia con il noto discorso di Mandela I'm ready to die. A Firenze, letture e performance dedicate. Eventi anche a Napoli.riproduzione riservata ®