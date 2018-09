Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valeria Arnaldi«Kirina è il nome del luogo in cui si è tenuta la battaglia da cui è nato l'impero mandingo, dopo la quale è stata adottata una Carta che è stata una sorta di Carta dei diritti umani. Lo spettacolo è composto per quadri basati sulla mitologia che però parlano anche di attualità». Così il coreografo burkinabé Serge-Aimé Coulibaly illustra il suo Kirina, spettacolo che, domani, al Teatro Argentina, aprirà la trentatreesima edizione di Romaeuropafestival, Between Worlds, che interesserà ventisette luoghi fino al 25 novembre.Ricchissimo il cartellone, con 68 progetti, 168 repliche, 38 prime nazionali e 29 programmi internazionali, oltre 60 compagnie 40 per la prima volta al festival di 24 nazionalità per un totale di 311 artisti. Senza trascurare mostre, installazioni, convegni e percorsi di formazione. Tema e filosofia della kermesse, il superamento dei confini: il programma guarda, non a caso, al mondo intero, andando oltre l'Europa. Ecco Kirina, dunque, con la Faso Dance Théâtre, i testi di Felwine Sarr e le musiche di Rokia Traoré. Articolato in tre percorsi Storie, Visioni e Suoni nelle sezioni Digitalive, Dancing Days, Ref Kids, e negli incontri di Community, il cartellone vede in scena il libanese Omar Rajeh con la sua compagnia Maqamat, la cinese Wen Hui, le argentine Cecilia Bengolea, in coppia con François Chaignaud, e Lola Arias. Poi, La Mama di New York con la compagnia Motus. E grandi nomi della creazione internazionale come Peter Brook, Hofesh Shechter, Ivo Van Hove, Mario Martone, Mimmo Cuticchio e altri.Riflettori accesi sul festival all'Auditorium Parco della Musica che ospiterà varie firme note, dal direttore tedesco Peter Rundel che dirigerà The Yellow Shark di Frank Zappa ai musicisti Usa Fay Victor e Marc Ribot, fino ad arrivare a Angélique Kidjo e il britannico Matthew Herbert. Qui, pure, la prima esecuzione italiana del concerto di John Adams. Palazzo Barberini si farà teatro per la compagnia italiana Anagoor. Alle Terme di Diocleziano sarà protagonista la compositrice Lucia Ronchetti. E così via in un programma che coinvolge spazi monumentali, accademie, musei. E stasera, il primo talk, Future Africa. All'opificio RomaEuropa, Felwine Sarr e Aboubakar Soumahoro.riproduzione riservata ®