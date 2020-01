Valeria Arnaldi

Joseph Gordon-Levitt è un suo grande fan. Così Will Smith, Akira Kurosawa, Steven Spielberg. Guillermo Del Toro si dice dipendente dai suoi film. John Lasseter ammette: «Alla Pixar, quando abbiamo un problema e non riusciamo a risolverlo, spesso prendiamo un laser disc di uno dei film di Miyazaki». I capolavori del regista Miyazaki da domani al 28 febbraio saranno protagonisti della rassegna gratuita Il cinema di Hayao Miyazaki, organizzata da Piccolo America con I.C. Regina Margherita di Trastevere - sostegno di Regione Lazio, patrocinio Municipio Roma I Centro -all'Istituto stesso, in via Madonna dell'Orto, che il venerdì, alle 16.45, sarà aperto al pubblico. Le proiezioni si terranno nella sala cinema restaurata nel progetto REMO. Il cartellone prevede otto film, da Nausicaä della Valle del vento a La città Incantata, fino a Il castello errante di Howl. Primo obiettivo, per Valerio Carocci presidente associazione Piccolo America, «avviare un percorso volto all'apprendimento del linguaggio audiovisivo nei confronti di infanti e adolescenti». I lavori di Miyazaki non sono solo per giovanissimi. In primo piano, temi come ambiente, guerra, ruolo della donne. Vita, anche con le sue ombre.

Giovedì 9 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA