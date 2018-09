Valeria Arnaldi Ispirazione. Slancio creativo. Trasformazione della materia.

Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valeria ArnaldiIspirazione. Slancio creativo. Trasformazione della materia. Arte e cibo si incontrano nell'undicesima edizione di Culinaria - Il gusto dell'Identità, organizzata dallo chef Francesco Pesce e Fabrizio Darini, curata da GMGProgettoCultura e con il contributo di Regione Lazio, Arsial e Car, domani e domenica nello spazio Wegil, in largo Ascianghi, a Trastevere. Una vera e propria Biennale di arte e cibo, con omaggi di artisti a chef e viceversa, performance dal vivo e realizzazioni inedite. In programma, una serie di incontri tra chef italiani e internazionali con artisti noti. Tutti a ingresso libero.Ecco allora Andrea Tortora, 3 stelle Michelin, a confronto con Pere Gifre, specializzato in progetti di scultura, scenografia, interior design e architettura industriale. Poi Anthony Genovese, 2 stelle Michelin, e Barbara Salvucci, in un'installazione a quattro mani. Francesco Apreda, chef 1 stella Michelin, presenta per la prima volta la lingua in sanguinaccio di ricci di mare, e lo fa nell'ambito dell'installazione Vulcano dell'artista Matteo Giuntini. E ancora, gli stellati Cristina Bowerman, Roy Caceres e Gianfranco Pascucci rispettivamente con gli artisti Davide Dormino, Franco Losvizzero e Lia Russi. Mauro Uliassi, 2 stelle Michelin, è in scena con il fotografo Lorenzo Cicconi Massi. Lo stellato Cristiano Tomei ricorda Andrea Salvetti, scomparso nel 2017.Tra i presenti anche Walter Musco, pastry chef ed ex gallerista, qui con Francesca Romana Pinzari. E così via, di nome in nome, di progetto in progetto. Non solo.Nel corso della kermesse, il fotografo parigino Thomas Duval presenterà il progetto Bondage Vegetale, inedito in Italia. All'esposizione delle opere si affianca un cartellone di dialoghi tra chef e artisti, senza trascurare videoinstallazioni relative alle eccellenze gastronomiche del Lazio, nonché spazi dedicati a cotture arcaiche e dimenticate.