Valeria ArnaldiIspezioni a sorpresa per individuare gli assenteisti. Raccolta delle impronte digitali per risolvere il problema dei furbetti del cartellino. Valutazioni del lavoro da parte dei cittadini per tentare di arginare il fenomeno dei raccomandati e reintroducendo il criterio del merito. Sono le linee guida annunciate ieri, in un'intervista al Correre della Sera, dal ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno. Blitz pensati non tanto per punire - così dice Bongiorno - quanto per tentare di prevenire cattivi comportamenti e verificare esigenze e, soprattutto, eventuali disservizi. Non a caso, i sopralluoghi saranno effettuati da ispettori e «specialisti di modelli organizzativi». Per la lotta alla corruzione il ministro punta a norme più chiare, in cui non si possano sfruttare passaggi oscuri, aperti a varie interpretazioni. Sguardo puntato sulle donne per favorire il lavoro agile, con adeguamento infrastrutturale e di dotazioni tecnologiche. E si ragiona su come intervenire sul Corpo Forestale, dopo il fallimento della riforma.Invece il segretario confederale Uil Antonio Foccillo invita a parlare di «rilancio, semplificazione delle procedure, riduzione del numero delle leggi e magari di contratto». «Ministro o sceriffo?» è il commento ironico della segretaria generale Fp Cgil Serena Sorrentino, che indica «il sotto organico, le poche risorse, l'assenza di formazione e aggiornamento e di mezzi adeguati».