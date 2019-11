Valeria Arnaldi

Inizia il conto alla rovescia per il giorno di shopping più caldo dell'anno - il Black Friday del 29 novembre. L'appuntamento si annuncia ricco, tanto che le offerte sono già partite. Nel 2018, secondo Nexi, nella settimana del Black Friday, gli italiani hanno speso 2,8 miliardi di euro complessivi, con un aumento del 23,6% sul 2017. E nella sola giornata di venerdì, 550 milioni di euro. Le occasioni non mancano, ecco una piccola guida su come sfruttarle al meglio.

TECNOLOGIA. Unieuro propone già una serie di offerte speciali e promozioni, valide fino al 21 novembre. Si va dalle stampanti ai televisori, fino agli smartphone, con ribassi pure del 66%. Fino al 21 novembre, Trony su una serie di prodotti offre il prendi tre, paghi due. Sconti anche su Amazon, in alcune categorie, già dal 22. Su eprice è in corso e prosegue fino al 2 dicembre la Black Marathon, con ribassi immediati e buoni. Mediaworld presenta offerte fino al 24 novembre, in attesa di quelle del venerdì. Attesa pure per EA per chi ama i videogame.

MODA. Gli sconti aiutano a rinnovare il guardaroba. Zalando, per il Black Friday, va dal 10 al 50% di sconto, su una serie di articoli, tra capi, scarpe e accessori. Offerte su Yoox e Asos, che intanto invita a guardare nella sezione outlet. Su Shein i ribassi sono già iniziati. Tezenis si prepara alla data, lanciando evento e promozioni sul sito.

BELLEZZA. Il 29 novembre l'appuntamento black è anche da Sephora, on line e negli store, per make-up, skincare e fragranze.

LIBRI. Saggi, romanzi, libri per bambini e via dicendo, nonché cd e giocattoli si potranno acquistare a prezzo scontato su Ibs. E chi farà un acquisto di almeno 30 euro prima del 21 novembre, riceverà una Happy Card di 3 euro da utilizzare già dal 22.

MUSEI E ARTE. Il museo del Tesoro di San Gennaro, a Napoli, offre la possibilità di prenotare la visita (anche al vicino museo Filangieri) a un prezzo eccezionale con biglietti validi per i prossimi due mesi. A Roma, Afnakafna Gallery propone sconti in sede e, dalle 20 a mezzanotte on line su Artsy, per regalarsi opere d'arte a prezzi straordinari.

VIAGGI. Il Black Friday interessa le partenze. Sconti in vista su Secret Escapes, con offerte fino al 70%. Ryanair promuove una settimana di occasioni su voli, hotel, auto a noleggio.

NON FINISCE QUI. Attenzione a non dimenticare il Cyber Monday che, il 2 dicembre, regalerà un'altra giornata di sconti. Per uno shopping online sempre più protagonista.

riproduzione riservata ®

Lunedì 18 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA