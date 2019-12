Valeria Arnaldi

Il vitello tonnato alla maniera antica con la ricetta del Giovanni Vialardi, capo cuoco di corte Savoia. Il risotto, Cavour che va a Roma, Carnaroli con fonduta e cicorie. Le uova affogate con polenta sconcia.

È una cucina piemontesca, come dice scherzosamente lo chef, fusione delle tradizioni piemontese e romanesca, quella che si può gustare da Scabeat, ristorante firmato Davide Scabin recentemente aperto al Mercato Centrale. Ad accogliere gli ospiti la scritta Il futuro è ciò che ci siamo dimenticati, apparente provocazione che si fa invece sintesi della filosofia di Scabin. Lo chef stellato guarda alla tradizione ma la ammoderna con la tecnica, conservando salde le radici ma puntando sempre al domani e reinventando l'idea stessa di tavola. L'innovazione regna sovrana, in un continuo superamento anche di se stessa. Il Piemonte dunque incontra la romanità, all'insegna di gusto e salute, in un nuovo - appunto - modo di intendere l'alta cucina, qui alla portata di tutti.

L'offerta è interessante, la proposta ricca, i sapori sono sorprendenti. La tavola soddisfa occhi e palato, sia che si mangi un solo piatto sia che si spazi nel menu. Tra gli ingredienti, pure l'ironia, evidente nei nomi di alcune ricette, come nel dolce A New York la chiamano cheesecake, qui è la torta di ricotta.

Mercoledì 18 Dicembre 2019

