Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valeria Arnaldi«Il vero Michelangelo della pittura veneziana». Così Evelyn Franceschi Marini, agli inizi del secolo scorso, definiva Tintoretto, «sommo maestro del chiaroscuro e dello scorcio audace». Non poteva che essere Venezia, domani, a dare il via alle iniziative per i 500 anni dalla nascita del maestro, che si celebreranno il 29 aprile.La Fondazione Musei Civici di Venezia e la National Gallery of Art di Washington presentano - da oggi al 6 gennaio 2019 presso il Palazzo Ducale - un progetto di ricerca di respiro internazionale che preparerà il pubblico alla ricorrenza.CINQUANTA OPERELa mostra Tintoretto 1519-1594, allestita nell'Appartamento del Doge, riunirà cinquanta dipinti e venti disegni autografi di Tintoretto, con prestiti da grandi musei internazionali - tra gli altri, dal Prado arriverà Il ratto di Elena, di oltre tre metri di lunghezza - che si potranno così ammirare insieme ai cicli realizzati per Palazzo Ducale tra 1564 e 1592, visibili nell'originaria collocazione. Molte e importanti pure le opere provenienti dall'America.PRIMAVERA IN USADal 10 marzo al 7 luglio, la mostra si sposterà alla National Gallery of Art, a Washington: sarà la prima retrospettiva del maestro nel Nord America.I RESTAURIIn contemporanea all'esposizione a Palazzo Ducale, le Gallerie dell'Accademia di Venezia ospitano la mostra Il giovane Tintoretto che si concentra sul primo decennio di attività dell'artista. Tanti i restauri di opere veneziane effettuati in vista dell'importante anniversario. Negli ultimi due anni, Save Venice Inc. ha sostenuto l'esame scientifico e il restauro di 18 dipinti e della tomba dell'artista. Non solo. Alla Scuola Grande di San Rocco, nell'ambito della personale Tintoretto - Pombo, Passione e Giustizia, fino al 15 gennaio, si può ammirare un grande dipinto del pittore spagnolo Jorge R. Pombo che reinterpreta La strage degli innocenti, capolavoro realizzato da Tintoretto tra 1582 e 1587. L'opera del catalano è esposta accanto all'originale. Ed è solo l'inizio.TESORI IN CHIESANel programma del cinquecentenario sono previsti esposizioni, iniziative editoriali con il coinvolgimento dei principali critici a livello internazionale, convegni, senza dimenticare le attività della Curia Patriarcale, con le tante chiese che conservano tesori del maestro veneziano.riproduzione riservata ®