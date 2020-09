Valeria Arnaldi

Il suono della sveglia. Il pc che si accende, in quello che ormai è un automatismo, quando ancora si deve fare il caffè. Le prime mail controllate, mentre dalla strada si sentono ancora pochi rumori. Le ultime lette o inviate, a notte fonda, dal letto, prima di dormire. È un'agenda-senza-agenda quella dello smart working, che, un tempo realtà di pochi, con l'emergenza sanitaria è divenuta pratica di molti, anzi moltissimi. Milioni. È una vera rivoluzione. Sociale, di costume, economica. Perfino urbana. Il lockdown ci ha portato a fare i conti pure con il tempo, improvvisamente nostro. Fuori dall'azienda, lontani da superiori e colleghi, ci siamo scoperti capi di noi stessi. Non dobbiamo fare chilometri per raggiungere l'ufficio. Dobbiamo svolgere il nostro compito: sta a noi decidere dove, come e quando. I documenti si stilano seduti sul divano, magari davanti alla Tv accesa, con gli occhi sul testo e le orecchie distratte, come capitava da adolescenti con i compiti. La call si fa in cucina: non è difficile oscurare il video, anche se - è bene saperlo - secondo un'indagine condotta da Infojobs fra luglio e agosto 2020, se non si accende la webcam il 45% dei partecipanti pensa che si sia spettinati o in pigiama. La famiglia è di nuovo vicina. Pressoché ogni telefonata, pure professionale, ha un sottofondo di gridolini di bimbi, litigate tra fratelli, richieste di aiuto per i compiti - per il 46%, al primo posto tra gli imprevisti più divertenti da call - sfrigolio di fritto e acqua del bagno - 27,6% - il gatto che passa. O, più banalmente, rumori di frigo aperto e chiuso, birre stappate, stuzzichini veloci. Ogni cosa è consentita. Il sistema piace. Alle aziende che risparmiano sui costi. E a molti dipendenti. Già a maggio, un'analisi Cgil/ Fondazione Di Vittorio registrava che il 60% dei lavoratori smart desiderava proseguire così anche a fine pandemia. Ora la banca Ing - Conto Arancio, per intenderci - primo istituto bancario a farlo in Italia, ha deciso di lasciar scegliere agli impiegati se continuare a lavorare dall'abitazione e il 90% si è detto favorevole. Attenzione, però, se è vero che la casa si fa ufficio, lo è pure che l'ufficio diventa casa e non ci sono più - o quasi - limiti. Tutto è lavoro. E forse poco o nulla, dall'esterno, lo sembra. Lo smart working pare una pausa, perché il luogo comune di chi non lo fa è che «a casa ti riposi». Lavorare nel proprio spazio domestico, però, si può rivelare la concretizzazione di una paura. Si è soli, senza poter scambiare una battuta veloce, fumare una sigaretta insieme, condividere un'occhiata. Si guarda nell'armadio, con stupore, ai tanti capi, quando bastano jeans e maglietta per stare comodi da mattina a sera. Non si va al bar a pranzo o per staccare un momento. Così le serrande dei locali si abbassano. E, a volte, non si rialzano. Le strade sono semivuote. E la preoccupazione ha molto spazio per far correre ansie e pensieri. Agili e connessi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA