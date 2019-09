Valeria Arnaldi

Il mare come protagonista assoluto. La stagionalità, anche del pesce, come regola. La tradizione come base e la creatività come strumento per rileggerla in chiave contemporanea. Sono questi gli ingredienti di Pesciolino, piccolo gioiello di gusto nel centro storico.

A firmare la carta, lo chef Fabio Pecelli. Tra le proposte della nuova stagione, l'esplosione di scampi, piatto di tortelli con ripieno di crema di scampi, servito con nocciole glassate, quenelle di scampo battuto e una lieve grattugiata di ricotta salata affumicata nel forno alla brace. Tra i secondi, lo spunto viene dal classico rombo con le patate, ripensato per farne un piatto nuovo. «Sfilettiamo il rombo - spiega lo chef - lo avvolgiamo nella rete di maiale, trattandolo dunque come se fosse un fegatello, in una citazione delle mie origini umbre, e lo mettiamo nel forno alla brace. Viene servito su tartufo fresco, affiancato da cremoso di patate e, per dare l'idea del pesce in crosta, la finitura è con chips di patate. Penso possa diventare un evergreen, sempre nel rispetto della stagionalità».

Il locale, con 35 coperti, un bancone bar e la cucina a vista, si presta sia per pranzi leggeri, sia per aperitivi a base di pesce, sia per cene all'insegna della cucina alta. Da provare anche i dolci come Ovomisù, uovo di meringa e tiramisù espresso.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 25 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA