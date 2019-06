Valeria Arnaldi

Il malore improvviso in casa. La corsa al Pronto Soccorso, dove è giunto alle 9.15. Il trasferimento al Centro di Rianimazione. Andrea Camilleri, 93 anni, ieri, è stato ricoverato all'ospedale Santo Spirito, a Roma, per arresto cardiorespiratorio. Le condizioni sono critiche. Da pochi giorni in libreria con un nuovo romanzo del commissario Montalbano, Il cuoco dell'Alcyon, e prossimo ad andare in scena alle Terme di Caracalla il 15 luglio con Autodifesa di Caino, lo scrittore resta in prognosi riservata.

«Giunto in pronto soccorso è stato sottoposto a manovre di rianimazione cardiorespiratoria, al termine delle quali è stata ripristinata una attività cardio-respiratoria - ha dichiarato Roberto Ricci, direttore dipartimento emergenza accettazione del Santo Spirito, nel bollettino medico del pomeriggio - Il paziente è attualmente ricoverato in rianimazione con un supporto respiratorio meccanico e un supporto farmacologico a circolo». Una ventina di giorni peraltro fa era caduto in casa, rompendosi il femore. Parenti - i familiari sono sempre al suo fianco in ospedale - amici, mondo della cultura e fan si sono stretti intorno al Maestro.

«Forza Andrea, siamo tutti con te», ha scritto su twitter Laura Boldrini. «Coraggio Nene' tutta Porto Empedocle è con te», sottolinea Ida Carmina, sindaco di Porto Empedocle, dove lo scrittore è nato. L'hashtag #Camilleri è subito rimbalzato sul web, tra pensieri - tanti in siciliano - e foto dei fan. Non sono, però, mancati insulti. Ad accendere gli animi la polemica dei giorni scorsi tra lo scrittore e Matteo Salvini. Dalla rete, ora vergognosi attacchi: «forse si è affogato nel suo stesso vomito». «Se potessi - ha detto più volte lo scrittore -vorrei finire la mia carriera seduto in una piazza a raccontare storie e alla fine del mio cunto', passare tra il pubblico con la coppola in mano».

riproduzione riservata ®

Martedì 18 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA