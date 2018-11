Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valeria ArnaldiIl Colosseo, il Foro Romano, il Palatino. Sono tre le sedi della mostra Roma Universalis. L'impero e la dinastia venuta dall'Africa, che da oggi fino a primavera, ripercorre la storia della dinastia dei Severi, che regnò per quarant'anni, dal 193 al 235 d.C. e segnò una stagione di grandi riforme, come la constitutio antoniniana che concesse la cittadinanza romana a tutti gli abitanti liberi dell'impero. Sono circa cento i pezzi esposti al Colosseo, tra reperti archeologici e opere da musei italiani e stranieri. L'esposizione, con organizzazione e promozione di Electa, illustra, in quattro sezioni, gli sviluppi storico-politici nonché l'evoluzione artistica e architettonica a Roma e nelle regioni dell'impero.Ad aprire l'iter una serie di ritratti della dinastia. Esposti pure tre rilievi recentemente scoperti negli scavi della metropolitana di Napoli, appartenenti a un Arco onorario. E ancora, i frammenti della Forma Urbis, oggetto pure di una scenografica ricostruzione multimediale, vetri lavorati da Alessandria d'Egitto e da Colonia, ceramiche dalla Tunisia e argenti conservati al Metropolitan Museum of Art. Al Palatino, tra i vari luoghi dei Severi, per la prima volta sono visibili le vestigia delle Terme dell'imperatore Elagabalo. Al Foro Romano, ad essere aperto per la prima volta al pubblico è un tratto del vicus ad Carinas, tra i più antichi percorsi di Roma.