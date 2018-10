Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valeria Arnaldi«Ho un po' il rimpianto di ciò che avrei amato essere: un architetto. Chissà se sarei stato bravo. Un architetto realizza delle cose solide, che rimangono. Ma del mio mestiere cosa rimane? Delle ombre, delle ombre cinesi». Così Marcello Mastroianni parlava della sua carriera, confessando molto di sé e del proprio modo di guardare alla vita, al cinema, al mondo. È un ritratto articolato, fatto di infiniti sguardi, pensieri, personaggi, mai maschere, dell'uomo e dell'attore, tra realtà e scena, quello composto dalla mostra Marcello Mastroianni, a cura di Gian Luca Farinelli, direttore Cineteca di Bologna, fino al 17 febbraio al museo dell'Ara Pacis, con servizi museali di Zètema Progetto Cultura e coordinamento organizzativo di Equa di Camilla Morabito.Il percorso corre dalle origini dell'attore, l'infanzia in Ciociaria, il rapporto con il padre ebanista fino al debutto a Cinecittà - «grazie a un pass avuto da alcuni parenti che lì gestivano uno dei tre ristoranti», dice Farinelli - dalle comparsate al primo ruolo importante, il vigile in Domenica d'agosto di Luciano Emmer nel 1950, dove è doppiato da Alberto Sordi. Poi, il teatro nella compagnia di Luchino Visconti. E ovviamente la carriera cinematografica, i film di Mario Monicelli, Dino Risi, Luigi Comencini e altri, la coppia con Sophia Loren, l'immagine da sex symbol con La Dolce Vita, il rapporto con Fellini, il suo diventare icona, senza mai farsi divo, e trasformarsi perfino in simbolo del paese, immagine dell'italiano che Mastroianni porterà all'estero.In mostra, foto, locandine, sceneggiature, materiale da spettacoli teatrali, meno noti al grande pubblico, immagini dietro le quinte, costumi di scena, registrazioni tv. E materiali inediti. «Pensiamo tutti di sapere ogni cosa di Mastroianni - commentaFarinelli - non è così, era una personalità complessa. Un uomo umile, che rifuggiva dagli stereotipi e sapeva sorprendere facendo sempre la scelta meno facile. Ha fatto 145 film. La sua vita, come diceva, era tra un set e l'altro». L'esposizione - prima a raccontare in modo così completo Mastroianni - segue vita e carriera dell'attore fino all'ultima tournée teatrale, Le ultime lune, al film di de Oliveira Viaggio all'inizio del mondo, uscito postumo, a Mi ricordo, sì, io mi ricordo, film testamento girato dalla sua compagna Anna Maria Tatò.