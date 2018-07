Valeria Arnaldi Hanno simulato la crocifissione di un uomo, usando sangue vero

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valeria ArnaldiHanno simulato la crocifissione di un uomo, usando sangue vero e artificiale. Hanno provato più posizioni del corpo, differenti dimensioni di croce e vari tipi di legno. Poi l'annuncio: almeno la metà delle macchie di sangue sulla Sindone di Torino sarebbe falsa. Questo il risultato di un esperimento pubblicato sul Journal of Forensic Sciences e condotto da Matteo Borrini (Liverpool John Moores University) e da Luigi Garlaschelli (Comitato per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze di medicina forense) che hanno usa tecniche di medicina forense. A offrirsi volontario è stato lo stesso Garlaschelli. «Abbiamo voluto verificare - spiega Borrini - come potrebbero essersi formate sulla figura della Sindone». Dalle prove è emerso che, sul sudario che secondo la tradizione cristiana ha avvolto Gesù Cristo, ad essere compatibili con la crocifissione sono la macchia sul torace e quelle suglie avambracci «le quali indicano che le braccia erano estese verso l'alto, in una posizione superiore a 45 gradi», ma quelle su polsi e regione lombare «non trovano giustificazione con nessuna posizione del corpo, né sulla croce né nel sepolcro».Di più. La macchia che forma una sorta di cintura nella regione lombare, dovuta al sangue della ferita al costato, è «totalmente irrealistica» e «somiglia a un segno fatto in modo artificiale, con un pennello o con un dito». Da qui, la loro conclusione: la Sindone sarebbe «un prodotto artistico medievale, in linea con le analisi già esistenti». A fine anni '80 studi la datarono tra 1260 e 1390. Nel 2005, fu fatta risalire a un periodo compreso tra 1300 e 3000 anni fa. Circa dieci anni fa a Frascati con un potente raggio di luce ultravioletta si è riprodotta su lino un'immagine con le caratteristiche della Sindone.riproduzione riservata ®