Gli ingredienti sempre freschi e per oltre il 70% bio e a km 0, alcuni provenienti dall'azienda di famiglia. La tradizione valorizzata per raccontare le storie del territorio. Creatività e sperimentazione a sottolineare che anche una tavola salutista può essere golosa. È nella sfida di unire gusto, salute e gola la filosofia di Ginger Pantheon, secondo indirizzo Ginger aperto dopo il successo di quello in via Borgognona. «Quando abbiamo creato Ginger dice il proprietario Dario Asara abbiamo voluto che fosse sostenibile per l'ambiente. Per questo abbiamo scelto di controllare il più possibile la filiera».

La carta è firmata dalla chef Sharon Landersz, italiana di origini cingalesi, che porta la sua esperienza e i suoi ricordi in ogni piatto, regalando a ricette mediterranee nuove sfumature e un velo di esotismo. L'offerta va dalla colazione alla cena. La proposta è studiata per venire incontro a tutte le esigenze, anche con piatti vegetariani, vegan o crudisti, senza dimenticare creazioni con i cosiddetti superfood, dai semi di chia alle bacche di goji.

Si va così dal cannolo di panzanella alla tartare di tonno con pepe sansho giapponese, mostarda di Cremona, gelsomino solidificato e frutto della passione liquido, dagli spaghettoni a fave, pecorino, asparagi fino al burger di alici, ai poke di salmone e allo spiedo di agnello. Da provare la Vaporiera, con cestini di carne, pesce o uova con legumi o cereali. Non mancano insalate e panini gourmet.

