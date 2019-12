Valeria Arnaldi

Fotografie, dipinti, sculture, ma anche abiti e accessori, in alcuni casi di foggia ottocentesca, in altri di taglio moderno, quasi da passerella. Leggo diventa musa di artisti e al contempo materia delle loro opere. La Galleria Trart, in largo Ginnasi 4, da domani - all'inaugurazione, alle 18.30, è prevista una sfilata di vestiti realizzati con le pagine del giornale - fino al 21 dicembre ospita la mostra collettiva Trart e Leggo, a cura di Wang Juanni, Chen Yikun, Wang Shijie, Zhang Yu, i quattro giovani artisti cinesi fondatori dello spazio.

«Vogliamo che questo luogo sia una sorta di ponte tra differenti idee di arte - spiega Wang Juanni - e uno spazio dedicato alla comunicazione fra arte cinese e arte italiana». I primi lavori eseguiti utilizzando le pagine di Leggo sono stati realizzati proprio lo scorso anno da Juanni. «Ho disegnato sui fogli - racconta - Ci interessa lavorare sul giornale e proporre modi diversi di utilizzarlo. Prima lo leggiamo, poi lo impieghiamo. Ci affascina perché cambia ogni giorno. Ci piace trovare Leggo nella metropolitana e ci interessano i suoi contenuti». Ad essere indagate, attraverso le opere di artisti cinesi e italiani esposte, sono vita e vitalità del giornale come simbolo e soprattutto come strumento. «Oggi - commentano i curatori - con il nostro cellulare, possiamo leggere le notizie in ogni momento, ma il giornale, nella sua forma cartacea, non è affatto destinato a scomparire, mantiene il fascino, quasi antico, di sfogliare le pagine, sentirne il fruscio, leggere con una concentrazione specifica la notizia».

Nei ritmi concitati della routine giornaliera, grande attenzione è dedicata ai quotidiani gratuiti che «vengono a riempire spazi tradizionalmente vuoti, di attesa, con una attenzione nuova, compagni di viaggio e di apprendimento dei nostri spostamenti quotidiani. Leggo, con oltre mezzo milione di copie diffuse nelle maggiori città italiane, rappresenta in tal senso un caso sociale ed editoriale senza precedenti per la diffusione crescente avuta negli ultimi anni». Celebrando funzione e rito del giornale, l'esposizione salva il quotidiano dal destino di finire nel cestino dopo essere stato letto, regalandogli nuove forme e soprattutto differenti utilità. Più ancora, trasformandolo in opera d'arte, rendendolo, in quanto tale, duraturo.

Mercoledì 11 Dicembre 2019, 05:01

