Valeria ArnaldiForno rotto, ossia cannelloni alla brace. Un piede in acqua: filetto di chianina, alici, patate affumicate, verdurine. Maare Kaye, tartare di pescato, zenzero, erba cipollina, finocchi, arancia, bottarga. È una cucina raffinata e innovativa, ispirata al mare e alle giornate trascorse in spiaggia, quella proposta, con sapienza e ironia, dallo chef Alessio Tagliaferri nel suo regno di gusto, Achilli al Dom, a Roma.Allievo di Massimo Viglietti - a lui è dedicato Vigliettando, coniglio sfilacciato e ostriche - Tagliaferri gioca con materie prime e suggestioni, rispettando ogni ingrediente, valorizzando i sapori, regalando nuove note alle ricette. E un modo differente di intendere il rapporto tra cucina e drink. Lo chef firma con il bartender Patrizio Boschetto una proposta di cocktail serviti in terrazza sul tetto. Protagonisti i gelati, ripensati ad arte. Cornetto, Solero, croccante all'amarena diventano proposte da bere.In carta anche omaggi alle spiagge greche o a boschi montani, serviti in piccoli scenari che sorprendono. Nel Boschetto, il bicchiere sembra uscire da mini-alberi ed è avvolto in una nebbiolina dal profumo silvestre. Balos, che guarda alle spiagge dell'Ellade, è il tesoro di un'antica anfora rinvenuta sulla spiaggia. «Non ci interessano le mode spiega Tagliaferri abbiamo realizzato qualcosa di unico che illustra al meglio la nostra identità».riproduzione riservata ®