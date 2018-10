Mercoledì 3 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valeria ArnaldiFinalmente Donna. Il premio Nobel per la Fisica 2018 (per le «invenzioni rivoluzionarie nel campo della fisica dei laser») è stato infatti assegnato anche alla canadese Donna Strickland, 59 anni, oltre che allo statunitense 96enne Arthur Ashkin e al francese Gérard Mourou (74).Già, perché a suo modo questo Nobel è un caso, data la presenza del nome di Donna Strickland, terza donna nella storia del Nobel della Fisica e, a ben 55 anni dalla seconda.Prima di lei, infatti, ad essere insignite del riconoscimento sono state solo altre due scienziate: Marie Curie, nel 1903, per le sue ricerche sulla radioattività, Nobel peraltro condiviso con il marito - senza di lui, unica donna ad ottenere due Nobel e prima donna a farlo, ha poi ricevuto quello per la Chimica nel 1911 - e, sessant'anni dopo, Maria Goeppert-Mayer nel 1963, per gli sviluppi in fisica nucleare.A fronte di poche donne, un trionfo di un esercito tutto al maschile: 203 uomini.Il problema c'è, si vede e si conta. Le donne, infatti, secondo una recente analisi dell'Università di Genova, rappresenterebbero circa il 5% dei premiati. In 111 anni, dal 1901 al 2011, a ricevere il Nobel sono state 44 donne - sedici per le discipline scientifiche, una per l'economia, dodici per la letteratura, quindici per la pace - sul totale di 833 persone e venti organizzazioni. E, guardando nello specifico alla Fisica, si scende al 2,5%.L'anno d'oro per le donne al Nobel è stato il 2009 con ben cinque premiate, una delle quali, l'americana Elinor Ostrom, è stata la prima donna a ottenerlo per l'Economia.«Abbiamo bisogno di celebrare le donne impegnate nella fisica perché sono tutte lì fuori, io sono onorata si essere fra loro», è stata una delle prime dichiarazioni di Donna Strickland all'annuncio del premio. La frase è stata riportata in un tweet della Fondazione Nobel. Laureatasi alla McMaster University, la Strickland ha proseguito gli studi di dottorato all'Università di Rochester e oggi insegna nell'ateneo di Waterloo. Aveva iniziato le ricerche che l'hanno portata ora al Nobel quando era solo una dottoranda e portava avanti un lavoro considerato di livello eccellente.