Valeria Arnaldi

Fare acquisti per dimenticare le preoccupazioni, almeno per il tempo di qualche clic. Andare alla ricerca delle offerte migliori online per non pensare per un po' alla pandemia. Questa la strategia adottata dagli italiani già da qualche giorno, almeno a giudicare dalla Rete. Basta analizzare le ricerche basate su Google Trends negli ultimi trenta giorni, infatti, per rendersene conto: Black Friday ha superato Covid. Insomma, mentre si dibatte del Natale e si cerca di capire come festeggiarlo, gli italiani puntano l'attenzione sugli sconti.

I numeri sono chiari e importanti, sia in termini di partecipazione, sia per la spesa. Stando a una ricerca condotta dalla piattaforma e-commerce Shopify, ben l'84% degli italiani prevede di fare acquisti. È la percentuale più alta del mondo: sul podio, ma ben distanziati, anche Stati Uniti e Francia, pari merito con il 67%, e Australia, con il 61%. Secondo le stime dell'Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano, gli italiani online spenderanno 1,5 miliardi di euro, con un aumento del 15% rispetto al 2019, nei giorni compresi tra il Black Friday e il Cyber Monday. Per l'Osservatorio Compass, l'84% di quanti faranno shopping sfruttando il Black Friday è pronto a farlo online. Il 42% però ritiene il negozio un canale preferenziale e la percentuale sale al 49% tra over55: un segnale positivo per il settore fortemente penalizzato dalla pandemia, con le misure di chiusura per il contenimento del virus. Ad attirare è l'opportunità di anticipare, risparmiando, qualche dono per le feste - è così per il 50% - ma anche la possibilità di fare acquisti per se stessi.

Le difficoltà del periodo, dunque, sembrano aver aumentato la voglia di fare shopping. E pare che abbiano inciso pure sulle scelte. L'esperienza durante il lockdown ha cambiato le abitudini e le necessità. Così la ricerca di alcuni prodotti ha visto un vero boom nelle ultime due settimane. Secondo Idealo, tastiere del pc e smartwatch hanno registrato un aumento superiore al 200%, così le piastre per capelli, complice forse il ricordo della chiusura dei parrucchieri. Largo anche alla cucina: con una crescita del 110,8% delle ricerche per robot multifunzione e dell'81,9% dei forni per la pizza. Bene le tute da jogging, con il 99,4%. E bene anche il gaming, con quasi il 100% di crescita di Gamepad, precisamente il 99,4%, e console di gioco, con +95,9%. L'oggetto del desiderio? La PlayStation 5, subito esaurita. Tra i fortunati acquirenti, però, ci sono molti pronti a rivenderla su eBay: a prezzi anche doppi.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA