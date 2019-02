Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valeria ArnaldiDanza ma anche light & visual art, sound performance, incontri, proiezioni e l'aurora boreale, in live streaming dalla Lapponia, proiettata sulla cupola della sala Sinopoli. È un cartellone decisamente suggestivo, incentrato sulla danza contemporanea dei Paesi Nordici, ma con ampio spazio per altre espressioni artistiche, quello proposto da Equilibrio Festival, giunto al suo terzo anno, che si terrà all'Auditorium Parco della Musica dal 10 al 26 febbraio.Un viaggio culturale tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia all'insegna di tradizione ma anche innovazione. In programma, una serata con il coreografo svedese Mats Ek che torna così alla danza dopo l'addio alle scene del 2016, poi la norvegese Ina Christel Johannessen con Zero Visibility Corp. E ancora, Pontus Lidberg, Alpo Aaltokoski, Hallgrim Hansegard, Cullbergbaletten e un concerto di PMCE diretto da Tonino Battista che eseguirà Maa di Kaija Saariaho. In calendario pure altri eventi dall'Aurora Borealis Live Concert di Jacob Kirkegaard all'istallazione di Irene Sousalo. Poi mostre, incontri, film. E pure gusto con ApeTizer, punto ristoro griffato dalla chef stellata Cristina Bowerman, dedicato ai sapori nordici.