Valeria Arnaldi

Cogne, per l'assassinio del piccolo Samuele. Avetrana, per l'omicidio di Sarah Scazzi. Garlasco, per l'assassinio di Chiara Poggi. Erba per l'uccisione di Raffaella Castagna e del figlio Youssef, della madre Paola Galli e della vicina Valeria Cherubini con il cane. Senza dimenticare Novi Ligure per il duplice omicidio compiuto da Erika e Omar.

È anche la cronaca, più spesso la nera, a fare la geografia dell'Italia o quantomeno a farla conoscere, portando sotto i riflettori e all'attenzione pubblica luoghi abitualmente lontani dai grandi circuiti che, improvvisamente, vengono e spesso rimangono segnati da una tragedia e per quella diventano noti. Procedendo a ritroso si risale a Vermicino, per la straziante morte di Alfredino, a Capocotta per l'assassinio di Wilma Montesi e oltre. È questione di cronaca, appunto, in alcuni casi di storia. Prendendo spunto dal libro Luoghi comuni. Dal Vajont a Arcore, la geografia che ha cambiato l'Italia di Pino Corrias, guardiamo all'Italia che, nell'ultimo anno, è stata rivelata dalle notizie.

Martedì 23 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA