Valeria Arnaldi

Carciofi romaneschi con Caciofiore e pan croccante alla mentuccia, minestra di arzilla e broccoli romaneschi, polpetta di bollito con cicoria ripassata e mostarda di frutta e anche Pane e cioccolato all'olio e sale.

È un viaggio in 40 ricette, molte vicende di famiglia e città ad essere proposto nel volume 100 anni di cucina romana nelle ricette e nella storia dell'Antica Pesa (Newton Compton, pg 192, 16 euro), firmato dallo chef Simone Panella e dall'imprenditore e volto televisivo Francesco Panella, che illustra il secolo di tradizione e sapori della famiglia Panella, appunto. «Il libro è diviso in due parti - spiega Simone Panella - una storica, in cui attraverso ricerche effettuate in più archivi, siamo riusciti a ricostruire il passato del ristorante fino al 1700, proseguendo poi con la famiglia dal 1922, in un itinerario che si fa specchio anche della storia della città e della nazione. Nel ricettario abbiamo proposto una selezione di piatti significativi dagli anni Cinquanta a oggi, con alcune proposte nella Carta attuale, introdotte da una breve spiegazione».

E così, di piatto in piatto, a scorrere sotto gli occhi del lettore sono decenni di gusto e visioni della tavola capitolina, tra tradizioni rimaste ben salde, passioni che hanno segnato un periodo e suggestioni contemporanee. Non solo un ricettario ma un percorso attraverso il tempo, corredato da immagini inedite del ristorante, nel cui atrio, alle origini, si riunivano i garibaldini. Poi, il novantesimo compleanno di Sandro Pertini, che amava il locale e lo scelse per la sua festa, le serate con Leonardo DiCaprio, Russel Crowe che ha suonato in cucina per la brigata e molto altro, fino ad arrivare all'internazionalizzazione dell'azienda, con l'apertura di un altro indirizzo di gusto a New York, senza trascurare sguardi sul futuro.

«Roma sta iniziando ad avere una competitività incredibile nella ristorazione - commenta Francesco Panella -. Nei prossimi anni vivrà un periodo di splendore, ci sarà grande voglia di tornare alla normalità. Adesso quindi è il momento di concentrarsi più che mai».

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Dicembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA