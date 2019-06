Valeria Arnaldi

Banchi d'assaggio con circa 500 cantine e 2500 etichette in degustazione. Top Tasting. Temporary restaurant. E la presenza - e cucina - di oltre 70 tra grandi chef, anche stellati, e maestri pizzaioli. Poi, incontri, lezioni, eventi. Vinoforum torna ad alzare i calici nella nuova sede del parco di Tor di Quinto.

Grande protagonista, la cucina, a vista, per provare creazioni di chef a prezzi accessibili. Saranno 31 le realtà ristorative che si alterneranno ogni due sere in un cartellone articolato in cinque filoni: Grandi Maestri Stellati, Cucina di Mare, Chef Emergenti, Cucina al Femminile, Grandi Osterie. A questi, si aggiungerà Castelli Food&Wine. Si comincia domani e sabato con le visioni di gusto di Angelo Troiani, Stefano Marzetti, Giuseppe Misuriello, Igles Corelli e Viviana Marrocoli, Marco Ilii e Giordano Paniccia. Venerdì, anche Heinz Beck. Sabato, Emanuele Paoloni. Tra gli chef delle successive giornate, Giuseppe Di Iorio, Pierluigi Gallo, Andrea Pasqualucci, Alessandro Caputo, Ciro Scamardella, Andy Luotto, Paolo Cacciani. Ognuno di loro presenterà tre piatti per illustrare la filosofia di cucina. Alle portate si potranno abbinare alcuni dei migliori champagne. In programma, anche The Night Dinner: dieci cene esclusive nelle quali grandi chef abbineranno le loro creazioni a vini delle migliori aziende. In scena, Francesco Apreda, Alba Esteve Ruiz, Igles Corelli, Alessandro Capponi, Roy Caceres. E ancora, Oliver Glowig, Massimo Viglietti, Andrea Viola, Federico Delmonte, Antonio Ziantoni.

Grande spazio sarà dedicato alla pizza con Maestri in Cucina selezionati da Ferrarelle, cene a quattro mani di chef e maestri pizzaioli. Se il food conquista, non sono da meno le etichette. Nella Top Tasting area sono previste degustazioni guidate di eccellenze dell'enologia mondiale. Nell'area Vinòforum Academy, i segreti del vino saranno illustrati da enologi e master sommelier. Torna il focus sull'olio extravergine di oliva. Non mancheranno spazi per l'innovazione e momenti business.

Giovedì 13 Giugno 2019

