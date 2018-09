Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valeria ArnaldiArtisti sotto il ponte. Segue e sottolinea la vocazione del quartiere, Belle Arti, e ovviamente della struttura intitolata alle sette note, l'Are Festival che fino a domenica animerà il Ponte della Musica con un ricco programma di eventi, tra mostre, performance teatrali, proiezioni di cortometraggi, workshop per adulti e bambini, nonché selezioni musicali dall'indie all'hip hop, fino all'elettronica. A sintetizzare la filosofia del boutique festival è l'acronimo A.R.E., esplicitato in Artist in Rome Experience. Tutti i linguaggi creativi trovano spazio nel cartellone.A dare forme e colore all'arte sono opere, installazioni e live performance di Flavio Petricca, mostre di Fabrizio Di Nardo, con le sue opere materiche, e della francese Coquelicot Mafille. Senza trascurare uno spazio per emergenti e anche per l'esposizione degli scatti partecipanti al contest fotografico sul tema I ponti di Roma. Articolata l'agenda di eventi musicali. Questa sera l'appuntamento è con la prima tappa di Road to Ginnika, party dedicato alla cultura urbana, con Shablo, Sine One, Penny Wise + Jekesa, Matt Mulaa e molti altri. Domani, la scena è per L-Ektrica Deluxe. Riflettori accesi domenica su Notte Bravo Dischi, closing party del festival, con, tra gli altri, Colombre, Chiara Monaldi, Maru, Moblon e dj set Tsind. Obiettivo della manifestazione è creare nuove occasioni di aggregazione in contesti inusitati dello spazio cittadino. E pure di scoperta. Non a caso, il cartellone ha dedicato attenzione anche ad artisti emergenti con opere originali. Non solo. Il festival ha contaminato la città con shooting fotografici in giro per quartieri, organizzati dagli Urban Photo Hunters.Non mancano proposte per i più piccoli e per loro famiglie. Tutti i giorni, dalle 10 alle 22, nell'area Kids, a cura di La Giungla dei Cuccioli in collaborazione con Animondo, sono presenti animatori, si tengono laboratori artistici, appuntamenti di yoga e cinema dedicato. Gli eventi sono a ingresso gratuito. Un modo diverso per vivere Roma, scoprendo spazi meno frequentati e nuovi talenti.