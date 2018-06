Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valeria ArnaldiArte, architettura, letteratura, musica, teatro, danza e audiovisivo. Sono oltre centocinquanta gli appuntamenti della seconda edizione di ArtCity, progetto realizzato dal Polo Museale del Lazio, che da giugno a novembre propone appuntamenti e iniziative culturali in 46 musei e luoghi di cultura di Roma e Lazio per proporre nuovi spunti e occasioni di visita.La sezione Il museo come non l'hai mai visto apre, di giorno e anche di notte, percorsi segreti all'interno di monumenti noti. Si va così dalle Olearie di Urbano VIII a Castel Sant'Angelo, appena restaurate e visitabili per la prima volta, a sottotetti e Belvedere di Palazzo Venezia, senza trascurare i sotterranei del Vittoriano o il Santuario della Fortuna Primigenia a Palestrina. Numerose le mostre, da Armi e potere nell'Europa del Rinascimento, articolata tra Palazzo Venezia e Castel Sant'Angelo, fino a Eternal City, al Vittoriano, che illustra Roma negli scatti della collezione fotografica del Royal Institute of British Architects. Grande spazio è dedicato agli spettacoli nella valorizzazione di un dialogo tra arti e contesti. Il programma va dalla danza al teatro fino alla musica, antica e contemporanea, in più rassegne, da Il giardino ritrovato, a Palazzo Venezia, a Musica al Vittoriano, fino a In musica e Luci su Fortuna.Prende il via giovedì e prosegue fino al 13 settembre, Sere d'Arte, che a Castel Sant'Angelo propone concerti di classica e repertorio barocco eseguito con strumenti d'epoca, senza trascurare incursioni nel moderno. In programma, anche quattro prime romane, cinque prime nazionali, due progetti site specific e un doppio omaggio a Claude Debussy per il centenario della morte: Tra i protagonisti, Giulio Scarpati, che, il 19 luglio, porterà in scena Memorie di Adriano. Scarpati legge Yourcenar, nel Cortile di Alessandro VI. Tra gli eventi, il 13 settembre, la presentazione, dopo un lungo restauro, di una spinetta di fine 500, che sarà suonata da Maurizio Croci. Novità di questa edizione, la diffusione del progetto con eventi in abbazie, musei, palazzi rinascimentali, chiese e siti archeologici della regione, in un cartellone di stili e contesti differenti. Un'estate all'insegna delle arti.riproduzione riservata ®