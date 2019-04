Valentino è tornato: secondo in Argentina

Marco Subbiotti

ROMA - Due gare in una nella MotoGp in Argentina. La prima, piuttosto noiosa tanta è stata la superiorità scaricata in pista, l'ha stravinta Marc Marquez in fuga solitaria dal primo all'ultimo giro. L'altra è stata invece emozionante e ricca di colpi di scena. Soprattutto grazie al contributo di quattro piloti italiani: le Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, con le Yamaha di Valentino Rossi e Franco Morbidelli, hanno scatenato l'entusiasmo del pubblico, affrontandosi in una serie di sorpassi al limite. Ed a poche curve dalla bandiera a scacchi il boato delle tribune ha salutato la mossa di Rossi che è riuscito a scavalcare Dovizioso, andandosi a prendere il secondo posto. Era dal Gp di Germania della scorsa stagione che il Dottore non saliva sul podio. Il campione del mondo Marquez, ormai quasi del tutto recuperata la funzionalità della spalla operata, non ha lasciato spazio ai sogni degli inseguitori. Partenza dalla pole, gomma morbida al posteriore, cinque tornate per fare il vuoto ed uscire dalle inquadrature. Lo spagnolo, che sulla sua Honda ormai potrebbe andare ad occhi chiusi, è riapparso solo al momento di tagliare il traguardo, dopo aver inflitto circa mezzo secondo al giro a tutti fin quasi all'arrivo, quando ha avuto la certezza che ormai era fatta ed ha rallentato un po'. Ha tagliato il traguardo con 9816 su Rossi. Soddisfatto Vale: »Sono molto felice per me, il team e la Yamaha perché era tanto che non arrivavo sul podio. Abbiamo lavorato bene da venerdì, ho girato come quando ero più giovane. Pensavo di avere più passo di Dovizioso ma non era così, però mentre gli stavo dietro ho individuato due o tre punti dove potevo provarci e alla fine ho trovato il varco giusto per passarlo».

