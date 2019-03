Valentina Venturi

Una fioritura precoce, quella del Roma Flowers Park, che inaugura domani in zona Divino Amore e si ispira al famoso parco botanico olandese Keukenhof. E cioè una mostra floreale - su un'area di 25mila metri quadrati - con coreografie-ricami create utilizzando un milione di tulipani di 75 varietà di colore diverse, oltre a ranuncoli, anemoni, crocus, narcisi, rose, fresie e oltre 15mila viole cornute.

L'idea è di Cesare Dandolfi e Guido Fantozzi, rispettivamente commerciante di fiori all'ingrosso e proprietario di un vivaio a Santa Marinella. «I tulipani sono una gratificazione per la vista - dice Dandolfi che per anni ha seguito l'allestimento olandese -Abbiamo creato singole rotonde con precise varietà di colore, trasformando i tulipani in farfalle o in margherite. Li abbiamo piantati facendo attenzione che fossero di tre diversi bulbi, così la fioritura dura fino alla fine della mostra». «Non è stato semplice - precisa Fantozzi - Disporre i tulipani per file di per sé non è complicato, ma lo diventa quando si sceglie di creare delle coreografie a figura, a cerchi o spicchi. Eppure il risultato finale è così bello che ripaga di tutto l'impegno». Il parco sull'Ardeatina è pronto ad accogliere le famiglie, con due zone ristoro dove potersi rilassare all'ombra di un vigneto o di un uliveto, degustando piatti di Amatrice. Sono a disposizione dei ragazzi degli esperti di flora per spiegare le tecniche per piantare i bulbi da fiore e la loro stagionalità, mentre l'associazione Donne in Movimento cura iniziative culturali e sociali finalizzate al benessere e alla tutela degli appartenenti alle fasce deboli della città.

Via Castel di Leva 358, inaugura domani, fino al 5/05, ore 10-18, ingr. 6 euro, gratis under 6 anni, #RFP2019, info 3886251580, www.romaflowerspark

