Teatro immersivo senza tecnologie di realtà virtuale, ma con attori veri. Così, uscendo per strada ci si può invece imbattere in Caravaggio (9 novembre ore 15), grazie agli interpreti di Fenix1530, interpreti di visite guidate teatralizzate che fanno entrare nella storia, trasformando la città in un set itinerante. «Senza rendersene conto - precisa Luca Basile, ideatore del progetto il pubblico incontra i personaggi prima che siano diventati mito. Bernini o Trilussa li conosciamo da già vincenti; noi li interpretiamo prima della fama, con le ansie, ambizioni, sconfitte e il senso di precarietà. Questo aumenta l'immedesimazione del pubblico, che rivive in loro le stesse sfide della vita».

Uno stabile abituato a questa sperimentazione è il teatro Trastevere che con Shakespeare in wine condivide un aperitivo. Ideato dall'attrice e regista Annabella Calabrese e portato in scena dalla compagnia Le Chat Noir, il format prevede che gli spettatori, sorseggiando un bicchiere di vino, vengano avvolti dalla poesia e dalle emozioni del teatro del passato, diventando parte attiva delle scene che si svolgono intorno

