Il duo Geller, all'anagrafe Valerio Piperata e Dario Gambioli, viene da Centocelle. Con i primi tre singoli Pausa, Ci pensi mai e Bomba a mano (prodotti da Federico Nardelli e Alessandro Di Sciullo) hanno conquistato la playlist Indie Italia di Spotify e la copertina di Scuola Indie, playlist dedicata alla nuova generazione pop. Ci riprovano con Sprite, canzone in rotazione da oggi in radio e sulle piattaforme digitali. Piperata ne racconta la genesi.

Il titolo?

«Sprite sarà la nostra canzone estiva: è un po' come la Coca-Cola in Bollicine di Vasco Rossi».

Gli stessi riferimenti di Achille Lauro nella canzone Rolls Royce?

«Ci avviciniamo al suo stilee a mio avviso non è nemmeno così greve il parallelo con la droga».

Quindi non trova riferimenti all'ecstasy?

«Ma no, non è un'istigazione alla droga, quello di Achille Lauro è un discorso più ludico».

Andreste a Sanremo?

«Perché no, in fondo siamo affascinati dalle luci del palcoscenico».

Quando nasce il duo?

«Nel dicembre 2017, quando Dario si trasferisce a vivere nel mio stesso palazzo a Centocelle. Suoniamo da quando abbiamo sedici anni».

Come vi dividete il lavoro?

«Io scrivo i testi e li invio a Dario che aggiunge melodia e musiche».

Perché vi chiamate Geller?

«In onore di Ross Geller di Friends: tra i protagonisti è quello più maldestro e nerd, un po' come noi».

Friends è andata in onda negli anni Novanta. Non è un po' datata?

«Ci siamo rimasti sotto tutti e due, ormai è una dipendenza. Dario che ha 32 anni la guardava da piccolo, io da poco. Al momento di scegliere come chiamarci non c'è stata discussione: su Geller è stato subito sì».

Vi definite un duo tra elettronica e indie. Ma cos'è l'indie?

«L'ha definito bene Gazzelle: È il genere a metà strada tra l'underground e il pop mainstream».

Un esempio pratico?

«L'indie è una via di mezzo tra Manuel Agnelli e Emma Marrone».

Chi è il capostipite?

«Di sicuro Calcutta: i suoi testi hanno un linguaggio diverso, molto più ermetico».

Che musica ascoltate?

«Roma ci offre una bella fornitura musicale: amo Gazzelle e ovviamente Calcutta».

Siete al quarto singolo. Quando uscirà il disco?

«Speriamo ad aprile».

