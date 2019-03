Valentina Venturi

Elena Somarè ha un dono, sa fischiare, ed in Italia è la principale interprete del fischio melodico. Già regista e fotografa, la romana di Porta Pia. ha deciso di mettere afrutto questa abilità, di perfezionarsi nello studio, di esibirsi in giro per il mondo. Questa sera all'OffOffTheatre presenta Aliento, lavoro discografico che ripropone, in chiave inedita, tredici brani di musica sudamericana.

Quando ha iniziato a fischiettare?

«A cinque anni, merito di mio padre pittore che fischiettava per casa. Sentivo lui e ho iniziato. Ero così brava che riuscivo a fischiettare persino arie di opere liriche».

Aveva un cavallo di battaglia?

«Ero e sono in grado di fischiare Casta diva, della Norma di Bellini». Cosa significa essere la principale interprete di fischio melodico?

«Vuol dire che ho studiato musica e che ho la capacità di fischiare perfettamente intonata».

In parole semplici?

«Non sono un fenomeno che può annoiare, ma nemmeno una virtuosa della tecnica. Sono un'interprete che comunica un'emozione mentre fischia. Il fischio è la mia voce».

Cosa l'ha spinta a lasciare la regia per diventare fischiettatrice?

«Merito di Lincoln Almad, il mio estroso direttore artistico nonché arpista sud americano. Ha capito che avevo un talento e mi ha spinto a studiare musica».

Il nome d'arte Fischio magico?

«Lo uso quando suono con il gruppo».

Cosa non può mancare ad una fischiatrice?

«Il burro di cacao. Le mie labbra devono essere sempre idratate».

Il suo nemico?

«L'aria condizionata o le correnti d'aria che vanificano il mio fischio».

C'è un limite?

«Come per chi suona la tromba anche il fischio non può essere continuo per più di un minuto. Mi servono trenta secondi di riposo musicale per poi riprendere».

Fischietta sotto la doccia?

«È un falso mito: con l'acqua sotto la doccia non si può fischiare!».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA