Valentina Venturi

È sulle note di La stessa che questa sera Alessandra Amoroso dà il via alla doppia tappa romana del suo 10 Tour, che ha debuttato il 5 marzo al PalaAlpitour di Torino.

Oggi e domani al Palazzo dello Sport la cantante di origini pugliesi e che ha conquistato trentuno dischi di platino, propone ventiseicanzoni che ripercorrono e festeggiano i primi dieci anni di carriera.

Ad aprire i due concerti romani sold out c'è un mini live set elettro-acustico di Roberto Casalino accompagnato da La Rua. Casalino è uno degli autori più richiesti del momento e per Alessandra ha scritto tra i tanti, i testi di Trova un modo, Declinami l'amore e La gente non sei tu.

«La costruzione della scaletta - racconta Alessandra - è stata un lavoro molto impegnativo. Sono molto legata ad ogni singolo brano, da Immobile a Stupida ed Estranei, i brani con i quali ho iniziato e che ormai fanno parte della nostra storia, mia e della mia Big Family. Aspettatevi circa due ore di spettacolo, perché sicuramente non mancheranno i nuovi brani tratti da 10 da La Stessa a Forza e Coraggio, da Dalla tua parte a Trova un modo». Il concept del palco è di Sergio Pappalettera che l'ha immaginato come fosse una casa: al centro una scalinata in plexiglass e una passerella con pavimento in led, che consentono a Amoroso di sentirsi un tutt'uno con il pubblico, di portare sul palco i suoi valori e di sprigionare energia ed emozioni.

«Per festeggiare questi dieci anni ho pensato lo spettacolo come un regalo per il mio pubblico, per questo sono voluta andare in ogni regione e desidero cantare insieme a loro tutte le canzoni che ci hanno unito. Per fare uno show perfetto ho curato molto la mia voce, che è il mio primo strumento». La chiusura dello show è affidata al singolo Forza e Coraggio, una sorta di brano manifesto che Alessandra sente profondamente: «Visto tutto ciò che accade, è tempo di fare proprio con forza e coraggio la scelta giusta, quella dell'amore e non dell'odio». Il 20 luglio, dopo la conclusione del tour che conta trentadue date (terza tappa romana il 3 maggio) con una stima di 160mila spettatori, Alessandra sarà a Cinecittà World per un mega raduno, una festa gratuita per ricambiare l'abbraccio del pubblico che la segue da anni.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA