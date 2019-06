Valentina Venturi

È l'evento top dell'estate. All'Eur tornano la comicità e l'intrattenimento musicale. Per la sesta edizione, grazie alla rassegna Le Terrazze, il Palazzo dei Congressi si trasforma nel doppio, imperdibile appuntamento dell'estate. Ad alterarsi ci sono da una parte la Terrazza delle Arti, dedicata al mondo del cabaret, dall'altra la Terrazza Novecento dove i padroni di casa sono i dj, guidati dal direttore artistico Gianluca Neon. Qui il programma è preciso: dalle 23.30 alle 03.00 si accendono mixer, piatti e console e si dà il via alle danze.

La musica anni '90 con Forever Young è di casa il venerdì, mentre le sonorità house dominano il sabato sera. Il palinsesto musicale è selezionato da dj resident come Massimiliano Rezzonico, Marco Gioia e Faber Cucchetti che mixano grandi successi accompagnati dalle voci di Lele Sarallo e Lory Voice. Si parte domani venerdì 7 giugno con dj Kubik, il colorato set del dj che suona mascherato da Cubo di Rubik. Si ride invece senza soluzione di continuità dal 5 luglio con il cartellone ideato dal direttore artistico Achille Mellini.

Se ad inaugurare la Terrazza delle Arti, giunta alla quarta edizione, ci sono gli S.C.Q.R. Live venti comici in una sera, il giorno seguente è interamente affidato alla comicità di Dado, mentre Pablo & Pedro hanno a disposizione una doppia serata, il 12 e il 13 luglio. Enzo Salvi si esibisce per la prima volta sul palco dell'Eur il 20 luglio in compagnia di Valentina Paoletti con lo show Io un attore cane, il turno di Antonello Costa è il 2 agosto a cui seguono il giorno seguente Bagnato e Faraco. L'onore di chiudere la rassegna comica sabato 3 agosto spetta alla donna della comicità Cinzia Leone con il suo one woman show.

