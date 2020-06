Valentina Venturi

È Abracadabra la formula magica per la maturità 2020. Si tratta dello speciale di VoiceBookRadio (https://www.voicebookradio.com/), radio web romana ideata dagli studenti del liceo J.F. Kennedy e che in quarantena ha continuato a trasmettere, registrando in media 5.000 ascolti giornalieri.

Tutto nasce nel 2014 da un'idea della dirigente scolastica Lidia Cangemi, in collaborazione di Giulio Ceccanei direttore artistico della creative agency Toolit.it. «L'ambiente che si respira nella radio - racconta Ceccanei - fa pensare all'oratorio di una volta, solo rivisto e corretto. Gli studenti non vedono l'ora di partecipare e di essere utili». Attraverso gli anni l'emittente romana si è trasformata in un'associazione culturale, al cui interno collaborano in gran parte ragazzi under 25.

