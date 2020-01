Valentina Venturi

Due botte a settimana potrebbe risultare un titolo pruriginoso, ma se si chiede all'autore una spiegazione, dal dubbio si passa alla risata. «È il modo di esprimersi del domestico Ariel che ripete: Signò io vado a casa a lavorare due botte a settimana. Che sarebbe due volte, ma detto da lui cambia suono!». Marco Marzocca torna a teatro dal 21 gennaio con una commedia scritta, diretta e interpretata con Stefano Sarcinelli, mentre le musiche e le imitazioni sono di Leonardo Fiaschi.

Di cosa parla?

«È la storia di un figlio di papà che s'improvvisa talent scout. Io sono il padre, il notaio, il personaggio che facevo al Pippo Kennedy Show, con cui Stefano ha problemi psicologici. Una commedia molto divertente».

Lei è padre e la sua famiglia vive a Tampa, in Florida. Ha dei consigli?

«È difficile fare il genitore perché nessuno, quando lo diventa, ha fatto un corso. All'inizio si improvvisa. Ci sono poco ma cerco di dargli tutto l'affetto e oggi grazie alla tecnologia ci guardiamo negli occhi mentre parliamo».

Da quanto vive in America?

«Da dieci anni e da allora, con grandi sacrifici, mantengo vivo il rapporto con il mio pubblico che amo da morire e che mi ha dato tutto».

Cosa la fa ridere?

«È difficile: conosco il meccanismo di costruzione della battuta. Ma ci sono cose che mi fanno spaccare, come il mio migliore amico Corrado».

Corrado Guzzanti?

«Esatto, lui riesce a farmi ridere sempre. È un genio. Ci conosciamo da più di venticinque anni e anche quando ci scambiamo un sms, mi strappa una risata che nasce dal cuore».

Come vi siete conosciuti?

«È stato il mio mentore: ero un farmacista ma lui e Serena Dandini mi hanno portato in tv a Tunnel a fare Michelino bisu bisu».

Tornerete in scena insieme?

«Il peggior difetto di Corrado è che tende a procrastinare, rimanda sempre. Dovremmo fare una tournée e uno spettacolo, se ne parla da qualche anno ma non ho la minima idea di quando».

Si sa il titolo?

«Nemmeno! Questo è il fatto: non sappiamo niente. C'è la volontà, ce lo ripetiamo solo che tra un pochino andiamo in pensione: Corrado non lo so, quando lo voj fa?».

