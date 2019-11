Valentina Venturi

Beatrice Arnera, l'attrice ventitrenne che dà sorriso, unghie e extension a Giuly Copulati, protagonista della serie tv Romolo+Giuly, avrebbe mai immaginato di poter cantare. Eppure venerdì sarà su Spotify e YouTube con la canzone Ho, per Alfredo Music.

È il suo primo singolo?

«Sì, tremo un po' dalla gioia e un po' dalla paura, è tutto uno shaker!».

Una scelta azzardata?

«In famiglia siamo tutti un po' musicisti, mio nonno Nino Gavarotti era liutaio e chitarrista flamenchista, mia madre Silvia Gavarotti è una cantante lirica. La musica in casa è da sempre collante e quotidianità».

Di famiglia anche la recitazione, lei vive con Marco Rossetti, attore nella fiction di Rai2 Il Cacciatore con Francesco Montanari.

«Non siamo sposati, conviviamo. Lo chiamo marito per farlo stare tranquillo e fargli vivere un'atmosfera rilassata!».

Come mai si è decisa al debutto pubblico?

«Mi ha scovato il produttore Niccolò Petitto, mi fa la corte da quattro anni, continuavo a rifiutare perché mi vergogno!».

Eppure fa l'attrice

«Quando recito ho la faccia jolly, che va bene per tutti, ma per la musica no. È tutta farina del mio sacco, non vengo ingaggiata da terzi per farlo. Fa molta più paura!.

Di cosa parla Ho?

«È un elenco di cose che mi riguardano, reso con un linguaggio leggermente ironico e auto ironico. Cerco di sdrammatizzare e prendermi in giro nella maniera più disinvolta e sfacciata possibile».

Uscirà anche un album?

«L'idea è quella, ho cassetti pieni di canzoni nascoste e ne usciranno altre».

A quale genere si avvicina?

«Trovo limitante classificarmi in un genere».

Lei che musica ascolta?

«Sono da ricovero, passo da Giorgio Gaber a Edith Piaf a Billie Eilish con una facilità disarmante».

Giuly canterebbe Ho?

«Assolutamente no».

Perché?

«Giuly non ha un altissimo livello di autoironia, però applaudirebbe un sacco, direbbe che è top e che è una canzone che adoro».

Che cosa le ha lasciato essere una Copulati?

«Tanto divertimento, tanto a livello umano e professionale, ho imparato a recitare bene, in poco tempo e spesso».

Ci sarà Romolo+Giuly 3?

«Lo spero, io sono una fan della serie, prima ancora di recitarci».

Ora è in tv con Un passo dal cielo 5 nel ruolo di Valeria. Le piace?

«È bello essere su Mamma Rai, mi fa effetto e sono molto grata a questo progetto».

Mercoledì 6 Novembre 2019, 05:01

